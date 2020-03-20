Показать меню
Актуально
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Российские врачи назвали способы снизить риск заражения Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи локального SEO продвижения
Новости » Главные новости » Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальности

Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальности

Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальностиФото: Thomas Peter / Reuters

Пользователи Reddit рассказали, представители каких специальностей наиболее подвержены увольнению из-за распространения коронавируса и карантина. Они назвали места своей работы и поделились историями увольнения.

Уборщица с ником AvogatoToast рассказала, что отель, где она работает закрылся на неопределенный срок. Ее пока не сократили, а перевели на более короткий режим работы, но угроза увольнения кажется реальной, так как некоторым коллегам уже не повезло. «Сотрудники ресепшена, рекламный отдел, бармены — всех уволили на этот период», — отметила она.

По словам Tazzybugg, ее супруга-автомеханика уволили вместе с еще тремя сотрудниками, кроме того, нескольких работников могут сократить позднее. «Они сказали мужу, что как только дела у бизнеса пойдут лучше, они, "может быть", позвонят ему и предложат прийти работать снова», — отметила пользовательница. Женщина работает в лаборатории больницы и поэтому не переживает об увольнении.

Строитель с ником termiAurthur остался без работы примерно на год. «Начал работать три месяца назад, и под увольнение попали не меньше 50 человек, и это только на одном объекте», — пояснил житель Канады. Рабочим сказали, что может потребоваться не меньше года, чтобы ситуация стабилизировались и их наняли снова.

У wogwai задачей было создавать изображения для промоакций и массовых мероприятий. Его уволили из компании после пяти лет работы. Половина клиентов компании — школы, организаторы спортивных игр и развлекательных мероприятий, чью деятельность ограничили из-за распространения коронавируса.

Музыкант из США elbrigno остался без концертов. По его словам, летние выступления еще не отменены, но риск, что этого произойдет, высок. По словам AngryValephar, его приняли на работу в университет, а через два дня там отказались от занятий из-за коронавируса. «Я так и не увидел своего договора, а к тому же остался без работы», — посетовал мужчина.

У nonstopsobbing сорвалась работа бариста, так как заведение закрыли для соблюдения условий безопасности. Летом он подрабатывал инструктором по плаванию в детском лагере, но и эту работу он потерял. Он отмечает, что теперь не сможет оплатить учебу в колледже в следующем семестре.

Paranoid427 рассказал, что они с женой планировали отправиться из Новой Зеландии на работу в канадский Торонто. По плану они должны были улететь в апреле, но в связи с коронавирусом полеты были ограничены. Пара успела сообщить об уходе с работы своим начальникам, и им уже нашли замену. «Канада закрыла границу именно в мой день рождения», — пожаловался юзер.

По данным организации «Институт международных финансов» (IIF), рост мировой экономики по итогам 2020 года составит всего 0,4 процента вместо 1,6. По мнению специалистов, кризис охватил уже треть мировой экономики. Период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года. Рост ожидается после того, как пандемия коронавируса утихнет.


Материалы по теме:

Женщина добилась увольнения нескольких коллег за сексизм и оказалась виноватой
Сексуальные утехи пары закончились арестом женщины
В Совфеде предложили восстановить индексацию пенсий с увольнения пенсионера
Полную жительницу Техаса уволили с работы за то, что она сделала фото топлес
Добавлено: 20 мар 2020 в 19:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

20 мар 10:35Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в далее..
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

20 мар 10:06Главные новости
Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации далее..
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

20 мар 10:14Новости на сегодня
Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, далее..
Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

20 мар 10:00Экономика
Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также далее..
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

20 мар 10:49Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в далее..
Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

20 мар 10:28Украина
В Киеве после введенных ограничений на количество пассажиров в транспорте и закрытия метро продолжается транспортный коллапс — фото и видео с очередями на остановке на станции далее..



Лента новостей
В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса

Борющуюся с раком звезду «Зачарованных» возмутили нарушители самоизоляции

Bloomberg узнал о нежелании Москвы "сдаться" в нефтяной войне

Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы

Коронавирус нашли в девяти регионах России

Равное отношение ко всем людям и уроки толерантности: инсайдер рассказал, чему Меган Маркл и принц

Исламисты с криками «Аллаху акбар!» въехали на автомобиле в аэропорт и попались

Оформление и выдачу загранпаспортов в Украине ограничили на время карантина: что нужно знать

Миссия под вопросом: коронавирус разрушает космические программы США

Похороны Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище

Мишустин рассказал о мерах поддержки в условиях коронавируса

ЦБ отменяет комиссии за переводы в системе быстрых платежей

На Трудовских ранена мирная жительница — НМ ДНР

В ЦИК рассказали о сроках подведения итогов голосования по Конституции

Зеленский уволил своего советника, "восставшего" против Сивохо и Ермака

Глава курдских женщин-военных погибла от рук турок

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

Исполнителей по госконтрактам не будут штрафовать из-за коронавируса

"Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы

Путин обсудил с СБ ситуацию в экономике и вакцину от коронавируса

"Необычная война". Шведское СМИ увидело в COVID-19 третью мировую

Последние новости
Екатерина Диденко разнесла экспертов шоу «На самом деле» Екатерина Диденко разнесла экспертов шоу «На самом деле» Павел Глоба о коронавирусе: когда наступит конец пандемии Павел Глоба о коронавирусе: когда наступит конец пандемии Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальности Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальности «Это, что ли, глюк?»: В поездах на Калининград нет мест до мая «Это, что ли, глюк?»: В поездах на Калининград нет мест до мая Россияне закупились холодильниками Россияне закупились холодильниками Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников Выживает ли коронавирус при заморозке, рассказал врач-инфекционист Выживает ли коронавирус при заморозке, рассказал врач-инфекционист "Русские сезоны" запускают онлайн-агрегатор культурных событий "Русские сезоны" запускают онлайн-агрегатор культурных событий Вероятность заражения коронавирусной пневмонией зависит от группы крови Вероятность заражения коронавирусной пневмонией зависит от группы крови США прекратили выдавать визы США прекратили выдавать визы На Херсонщине трагически погиб полицейский (фото) На Херсонщине трагически погиб полицейский (фото)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"