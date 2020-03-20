«Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем

Певица замужем за итальянским фотографом Стефанно Тиоццо. Супруги живут на две страны. Из-за коронавируса супруг Сати Казановой оказался буквально запертым в Италии. Теперь им придется провести в разлуке около трех месяцев.

Ничего не предвещало беды: и Сати, и Стефано разъехались по рабочим командировкам в начале месяца. Он был в Непале, а Казанова — в Индии. «Муж очень хотел прилететь ко мне, поскольку там я встречалась с нашим духовным мастером, но вернулся в Италию, где должна была состояться презентация его книги. Собственно, там он и застрял. Буквально за неделю развернулась вся эта драма. К 10 марта уже ввели строгий карантин, полную изоляцию жителей. Мы не могли и предположить, что все усложнится до такой степени. Надеялись, что карантин закончится в последних числах марта, а на днях узнали, что Россия запретила европейцам въезд аж до 1 мая! И мы оба понимаем, что этот срок может быть продлен», — рассказывает экс-солистка «Фабрики».

Сати могла бы полететь в Рим, а потом добраться до Турина, но тогда ее ждали бы 14 дней взаперти в Италии. По словам Сати, ее муж неукоснительно соблюдает все правила, которые введены на его родине.

«Я бы никогда так дисциплинированно и покорно не сидела дома, как это делает он. Как делают все европейцы. Полагаю, что если в нашей стране введут такое правило, россияне вряд ли будут столь же неукоснительно следовать ему. Возможно, на этой почве мы бы со Стефано конфликтовали, потому что я то и дело норовила бы выйти за пределы дома. Может, даже хорошо, что мы переживаем эту ситуацию врозь. Хотя я безумно скучаю. Очень хочется встретиться и обняться. Тем не менее мы стараемся смотреть на все с юмором, иначе можно сойти с ума от тоски», — делится Казанова.

Супругов очень удручает эта ситуаци, ведь ранее они могли разлучаться максимум – на месяц. Фотограф сильно скучает по супруге. «Я прилетел в Италию на пару недель по работе, и в этот момент была объявлена пандемия, за которой последовали изоляция и ограничение на путешествия. Сати должна была прилететь ко мне, но вскоре мы отменили ее приезд. А еще через некоторое время Россия закрыла границу с Италией, и теперь я не могу вернуться в Москву. Для нас с женой это, конечно, очень болезненная ситуация, хоть мы и привыкли разлучаться по работе. Сейчас мы волнуемся и переживаем больше обычного, потому что не знаем, когда все это закончится, и мы наконец сможем обнять друг друга. Это самое печальное для нас обоих», — признается Стефано.

По словам Казановой, в связи с эпидемией ее повседневная жизнь не сильно изменилась. Она ходит на тренировки, к стоматологу и в магазин, но при этом соблюдает все требования по гигиене и избегает скоплений народа. «Не поддаваться панике помогают мои медитации и духовные практики. Более того, в этой вынужденной самоизоляции я планирую записать и несколько занятий по медитации, саундхилингу, мантратерапии. Люди смогут сделать что-то себе на пользу, не выходя из дома», — рассказала Казанова в интервью Woman.ru.

Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram.com