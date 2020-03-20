"Необычная война". Шведское СМИ увидело в COVID-19 третью мировую

Журналист шведского издания Aftonbladet назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной "против невидимого врага".

Автор в своем материале пояснил приведенное сравнение тем, что страны друг за другом закрывают границы, авиасообщение ограничивается, а точки общепита закрываются.

По его словам, над миром проводится "большой, доселе невиданный эксперимент".

Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Радио Sputnik ранее сообщило, что премьер Албании урезал зарплаты кабмину из-за COVID-19.