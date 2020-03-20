О нет: хит Uno группы Little Big вряд ли когда-то прозвучит в рамках "Евровидения"

На днях стало известно, что конкурс "Евровидение-2020" который должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, был официально отменен из-за пандемии коронавируса. Сейчас организаторы ведут разговоры о возможности проведения мероприятия в Нидерландах в следующем, 2021 году.

Российские же фанаты, расстроенные отменой конкурса, надеются, что нашу страну на предстоящем "Евровидении" представят выбранные до этого артисты — группа Little Big. Никаких официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, но даже если музыкальный коллектив решится ехать на конкурс в следующем году, им скорее всего не удастся выступить с песней Uno.





Группа Little Big

Дело в том, что Little Big презентовал новую песню и клип в рамках конкурса ровно неделю назад, и за это время она уже успела стать хитом и начала звучать чуть ли не на каждой российской радиостанции. По правилам же "Евровидения" участники должны писать свои песни эксклюзивно для конкурса и представлять их незадолго до его проведения.

На данный момент организаторы конкурса не пришли к окончательному решению по поводу того, будет ли действовать это правило в неожиданно сложившейся ситуации. Вероятнее всего, Little Big придется написать для конкурса новый зажигательный хит — конечно, в случае, если коллектив все же решит ехать на конкурс в 2021 году.





Кстати, официальные представители группы уже прокомментировали ситуацию с отменой "Евровидения-2020". В заявлении музыкальный коллектив благодарит поклонников за поддержку и выражает свое сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Наверняка вы уже слышали, что "Евровидение-2020" отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню Uno и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус! (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.),

— сказано в официальном обращении группы Little Big к фанатам.





Напомним, что на сегодняшний день количество заразившихся коронавирусом в мире составляет более 209 тысяч человек, а число жертв опасного китайского вируса превысило 10 тысяч. В России число заболевших за сутки выросло на 54 и достигло 253 человек.