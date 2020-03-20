Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

В Киеве после введенных ограничений на количество пассажиров в транспорте и закрытия метро продолжается транспортный коллапс — фото и видео с очередями на остановке на станции метро «Черниговская» в сеть выложил журналист Максим Мирошниченко.

«Очередь на 118-й автобус. Нацгвардия следит за тем, чтобы село не более 20 человек. Чтоб все было как положено. Соответственно и очередь есть, как положено. И журналисты снимают, как положено. Ну и народ материт всех как положено: водителей, Нацгвардию, людей из очереди, которые заступаются за водителей и нацгвардейцев. И журналистов. Мол, те снимают без разрешения», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве подтвердили третий случай коронавируса — положительный результат дали тесты, которые сделали недавно вернувшемуся из Швейцарии киевлянину.

Фото со странички Максима Мирошниченко в Facebook.