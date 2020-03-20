Памфилова назвала условие переноса голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия готовится к проведению голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, как это предписывает указ президента. Если же ответственные ведомства и глава государства примут решение перенести день голосования, тогда ЦИК прекратит подготовку. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила во время заседании комиссии 20 марта.

При подготовке голосования ЦИК учитывает угрозу эпидемии коронавируса в России, отметила Памфилова. «Очень важно, чтобы все процедуры были адаптированы для любых вариантов развития. Приоритет — безопасность и здоровье граждан», — подчеркнула она.

Однако вся подготовка к голосованию, которую ведёт ЦИК, основана на законе о поправках и указе президента о проведении общероссийского голосования 22 апреля, отметила Памфилова.

Если же эпидемиологическая ситуация будет создавать угрозу населения, то голосование будет перенесено на тот срок, который определит президент, добавила она.

«Работаем до того момента, когда будет ясно, что мы можем провести голосование 22 апреля. Если нет, то прерываем свою работу до момента, когда мы сможем работать», — заявила глава ЦИК.