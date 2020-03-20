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Павел Глоба о коронавирусе: когда наступит конец пандемии

Павел Глоба о коронавирусе: когда наступит конец пандемии

2020 год для всего мира и для России начался не самым лучшим образом. Опасения по распространению болезни оказались верными. Павел Глоба рассказал о том, почему появилась болезнь и когда закончится пандемия.

Болезнь добралась до России и распространилась практически по всему миру. Теперь надежда лишь на удачу, на чудо и на врачей, которые трудятся над созданием вакцины. Пока нет возможности избавиться от вируса, необходимо сдерживать его распространение. Старайтесь следовать рекомендациям специалистов, чтобы не подвергать опасности себя, своих близких, соседей. Пришло время напомнить о том, каковы астрологические причины вспышки коронавируса.


Всему виной Черная Луна в Овне

2020 год будет достаточно непростым из-за того, что 27 января Лилит, именуемая также Черной Луной, вошла в Знак Овна. Именно она и провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней типа коронавируса.

Павел Глоба предсказал появление пандемии еще в начале года. Оказалось, болезнь действительно прогрессирует. Астролог отмечает также, что именно при Черной Луне в Овне появилась чума в Европе, от которой в середине 14 века умерло огромное количество людей. Само собой, сейчас масштабность и смертоносность болезни не такая высокая, но схожесть ситуации налицо.

Астролог также отметил тот факт, что особо опасным появление такого вируса является в год Крысы, ведь именно крысы обычно являются разносчиками заболеваний. Также не стоит забывать о том, что на дворе 2020 високосный год. В високосные годы проблемы глобального характера также обретают особо опасный статус.



Когда наступит конец пандемии

Возвращаясь обратно в прошлое, стоит отметить, что завершилась вспышка эпидемии чумы в 14 веке не так уж и быстро. Болезнь бушевала целых семь лет. В 2020 году наша пандемия должна пойти на спад уже в начале лета, однако, Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.

Это дает нам возможность предполагать, что коронавирус не сойдет на нет до середины осени. Более того, тот факт, что сейчас год Крысы и високосный год, не даю никаких гарантий того, что Лилит при переходе из Овна в Тельца решит все наши проблемы, ослабив свою хватку.

Любые астрологические предположения базируются на наблюдениях прошлого опыта, а также корректируются субъективным мнением каждого человека в отдельности. Тем не менее, Павел Глоба считает, что нужно надеяться на лучшее и поступать по совести и справедливости. Черная Луна может очень негативно сказаться на вашей удаче и на вашей жизни в целом, вызвать войны и глобальные бедствия похуже бушующего вируса. Взвешивайте свои решения и несите добро в мир, окружающий вас.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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