Пел не о том: политолог Соловей получит штраф за фейк о коронавирусе

Интервью политолога Валерия Соловья, опубликованное 16 марта на сайте «Эхо Москвы», попало в список источников недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. С требованием ограничить доступ к фейку в Роскомнадзор обратилась Генеральная прокуратура России.

По информации Генпрокуратуры, политолог Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130−180 тыс.».

Теперь ему грозит штраф до 100 тыс. рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. С учетом наличия признаков административного правонарушения, Роскомнадзору предложено принять предусмотренные законом меры реагирования.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня жительницу Нижнекамска суд оштрафовал за распространение слуха о закрытии города на карантин из-за эпидемии коронавируса. Ей придется выплатить административный штраф в 30 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

По данным на 20 марта число выявленных случаев заболевания коронавирусом составило 253, увеличившись за сутки на 54 человека. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 9 регионах: в Москве (33), Республике Саха (Якутия) (6), по четыре случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два случая в Кировской и Новосибирской области, по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях. В последние две недели все заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.