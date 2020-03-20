Пеле назвал имя лучшего футболиста современности

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком современности, передает издание A BOLA.

"Думаю, в современном футболе лучшим является Криштиану Роналду, он самый стабильный. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси", - сообщил футболист.

На вопрос о лучшем футболисте в истории, Пеле отметил своих соотечественников Зико, Роналдиньо и Роналдо, а также европейцев Йохана Кройфа и Франца Беккенбауэра. "Но я думаю, что Пеле был лучше их всех. Почему? Потому что всех их сравнивали со мной", - подытожил 79-летний бразилец.

35-летний Роналду за всю свою спортивную карьеру забил уже 743 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории мадридского "Реала" (450 мячей в 438 матчах) и сборной Португалии (99 голов в 164 встречах). В составе сборной Криштиану стал чемпионом Европы в 2016 году.

Ранее мать Криштиану Роналду, Долореш Авейру, обвинила футбольную мафию в том, что она мешает нападающему выиграть больше "Золотых мячей".