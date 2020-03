«Передвигаюсь с трудом» – Feduk перенес операцию

Буквально на днях рэпер перенес хирургическое вмешательство. Сейчас звездный пациент находится на реабилитации под пристальным наблюдением врачей. По словам артиста, все идет по плану, и совсем скоро он приступит сразу к нескольким проектам.

Feduk старается не скучать в стенах частной клиники, снимая для подписчиков забавные видео со своим участием.

«Ну что мне скрывать? Не мылся неделю, делаю лечебную физкультуру, планирую запустить линию пижам для больниц. Меня

прооперировали неделю назад. Думали — аппендицит, а оказалась серьезная старая болячка из детства, которая не беспокоила лет 20. Но всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать! Хорошо, что у меня уже давно было записано несколько мясных треков. Всех обнял и спасибо за поддержку!» — отметил он в личном блоге.

Одной из первых публикацию артиста лайкнула его девушка — дочь известного ресторатора Саша Новикова. К слову, пара встречается больше года. Поначалу молодые люди предпочитали скрывать любовную связь и лишь недавно стали появляться в обществе друг друга и делиться совместными фото.

Недавно влюбленные отдохнули на фешенебельном курорте на берегу Индийского океана, успев совершить поездку до карантина из-за вспышки коронавируса. Пара может позволить себе люксовые путешествия: Feduk сегодня на пике востребованности, Александра успешно ведет бизнес, связанный с правильным питанием.

Блондинка уверяет, что влиятельный папа не поддерживает ее финансово.

«Пять лет назад он одолжил мне примерно 20 тысяч рублей на выплату первой зарплаты сотрудникам моего на тот момент четырехмесячного проекта How to green. Спонсировать весь проект он отказался, потому что не верил в возможность заработка в Интернете Уже через месяц мы вышли в плюс. Я справилась без особых вложений. Сайт и логотип создала сама. Писала, готовила и фотографировала — тоже. Теперь этим занимаются сотрудники компании, но и зарабатываю я больше, поэтому могу себе это позволить. Очередной проект How to eat я открыла уже с партнером, но сугубо на свои деньги. Как и предыдущий, он оказался успешным», — рассказывала она об успехах.

Фото: Legion-Media