"Передвигаюсь с трудом": рэпер Федук перенес серьезную операцию

28-летний рэпер Федук признался, что в настоящее время находится в клинике. Российский артист с трудом может передвигаться.

Федук опубликовал на своей странице в инстаграме видео из больничной палаты. При этом на шее артиста можно заметить нечто, похожее на катетер.



Как выяснилось, кумир молодых девушек перенес серьезную операцию, при этом Федук не стал уточнять, по какой именно причине. По словам рэпера, после хирургического вмешательства он не мылся уже неделю.



Прооперировали неделю назад, думали аппендицит, а оказалась серьезная старая "болячка" из детства, которая не беспокоила лет 20. Но всякое бывает, я жив и почти здоров. Передвигаюсь с трудом, буду восстанавливаться и работать!



Федук при этом заверил поклонников, что у него уже давно было записано несколько "мясных трэков", так что они ничего не потеряют и вскоре услышат новые песни. При этом артист поблагодарил фанатов за поддержку.



Как писал NEWSTES, ранее сын Мика Джаггера исполнил "Розовое вино" Элджея и Федука.