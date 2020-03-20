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Новости » Шоу-бизнес » Первое фото Карины Разумовской с сыном

Первое фото Карины Разумовской с сыном

Первое фото Карины Разумовской с сыном
Звезда сериала «Мажор» не засиживалась в декрете. Спустя недолгое время после появления на свет первенца Карина вернулась к работе в театре. Сегодня она показала снимок с ребенком, сделанный во время прогулки.

37-летняя Карина Разумовская и ее супруг, бизнесмен Егор Бурдин долго ждали появления первенца. Но, забеременев, актриса не афишировала радостное событие. «Мы, наконец, дождались, теперь в нашей семье три человека. Малыш прибыл в этот мир», — лишь кратко прокомментировала Разумовская рождение наследница, показав серию снимков с округлившимся животом.

Сейчас сыну звезды уже семь месяцев. Впервые Карина выложила снимок, на котором можно увидеть мальчика в полный рост. Разумовская гуляет с ребенком по садам Петергофа. Некоторые пользователи Сети похвалили Разумовскую за то, что она не показывает лицо ребенка. «Как уже большой! Карина, как правильно, что не показываете личико! Столько глазливых людей! Лучше не надо. Здоровья малышу!» — пишут в комментариях актрисе.

Разумовская и Бурдин были знакомы еще со школы, но потом каждый зажил своей жизнью. Карина была замужем за актером Артемом Карасевым, у Егора тоже имелась супруга. Но после развода Разумовская вновь встретилась с школьным другом, и между ними вспыхнули чувства. Они случайно решили пойти расписаться: просто гуляли и увидели загс, куда и подали заявление. Свадьбу пара сыграла тайно в присутствии близких людей и друзей.


Карьера Карины началась после съемок в советском фильме «Торможение в небесах» Виктора Бутурлина. Она снялась в одном из эпизодов. После этого Разумовскую приглашали и в другие проекты. «Я работала и с Роланом Быковым, и с Кириллом Лавровым, даже была членом международного детского жюри на фестивале в Чехии, а потом все как-то поутихло. Не та была ситуация в стране, чтобы кино снимать. Мама даже обрадовалась, что наконец-то можно заняться языками, она всегда мечтала, чтобы я выучилась на лингвиста», — вспоминала Карина в одном из интервью. 

Фото: архив пресс-службы, Instagram


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Добавлено: 20 мар 2020 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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