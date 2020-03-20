Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России

США могут рассматривать введение новых санкций против Москвы, чтобы усилить давление на Россию, запасы которой в Фонде национального благосостояния достигли достаточного уровня, чтобы без проблем вынести кризис, заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон раздумывает о введении санкций против России, чтобы "стабилизировать рынок нефти". До этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что США планируют вмешаться в ситуацию на рынке "в нужное время".

"У России накоплен серьёзный запас прочности в Фонде национального благосостояния, который позволит ей достаточно беспроблемно пройти период кризиса. Поэтому американцы и увеличивают усилия", — пояснил Асафов.

Он выразил мнение, что в сложившихся негативных обстоятельствах Соединенные Штаты будут предпринимать усилия для увеличения давления против основных геополитических конкурентов — России и Китая, в частности.