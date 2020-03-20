© AP Photo / Matthew BrownАгентство Bloomberg сообщило о нежелании России "сдаваться" в нефтяной войне с Саудовской Аравией. В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал публикацию.
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Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 20 мар 2020 в 21:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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