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Новости » Главные новости » Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы

Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы

Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программыКадр: Илья Соболев / YouTube

Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L’One, стал участником шоу «Контакты», герои которого должны отвечать на вопросы ведущего, обращаясь за помощью к людям из списка контактов в телефоне. Одним из тех, кому позвонил герой шоу, стал популярный российский комик Илья Соболев, однако он не справился с вопросом. Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна.

Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике. Комику нужно было определить, чему равен икс, если икс в квадрате разделить на три равно трем. Услышав вопрос в первый раз, он ответил шуткой. «Бей в рыло и убегай», — порекомендовал Соболев Горозии.

Несмотря на подсказки музыканта, комик не смог ответить на вопрос, так как ему не хватило времени: на разговор было отведено всего 30 секунд. Когда он был готов сказать, чему равняется икс в данном уравнении, звонок прервался.

Соболев — комик, резидент Comedy Club и телеведущий. Он также является продюсером и ведущим юмористического телешоу «Прожарка» и выступает сольно со стендапами. Параллельно ведет свой YouTube-канал, на который подписано более миллиона человек.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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