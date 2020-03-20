Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также обнулить ввозную пошлину на социально значимые товары, следует из антикризисного плана кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сейчас допуск на торги иностранных производителей лекарств и медицинских изделий ограничен. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут не менее двух заявок производителей из стран, входящих в ЕАЭС. В профессиональной среде этот механизм получил название "третий лишний".