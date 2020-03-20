Правительство намерено поддержать лизингодателей в условиях пандемии

Минтрансу, Минпромторгу и Минэкономразвития РФ поручено обеспечить к 5 апреля меры господдержки лизинговых компаний в связи со снижением платежеспособности их клиентов в сфере транспорта, следует из плана правительства по развитию экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Власти РФ прорабатывают возможность отсрочки по уплате лизинговых платежей транспортным компаниям, попавшим в зону риска из-за ограничений по коронавирусу, говорил во вторник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.