При запуске ракеты SpaceX Falcon мимо пролетел неопознанный объект

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде 18 марта 2020 года со спутниками Starlink на борту. Это шестой старт ракеты SpaceX. Falcon 9 вывела на орбиту группу из 60 спутников. Во время запуска велась видеотрансляция, которая позволила заметить странное явление.

На видео в момент отделения первой ступени возле ракеты на высокой скорости пролетает НЛО.

Объект движется вверх, в то время как первая ступень находится на своем обратном пути, а значит, скорее всего, он не является обтекателем или другой частью ракеты, пишет earth-chronicles.ru.

НЛО проследовал совсем рядом с ракетой, но избежал столкновения. Стоит отметить, что уфологи уже не в первый раз замечают загадочные объекты при запуске земных комических аппаратов.