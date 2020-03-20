Путин и Си Цзиньпин поддержали углубление кооперации в медицине

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, говоря о коронавирусе, высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в медицине и разработке лекарств, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что лидеры обменялись мнениями по ряду других аспектов развития дружественных российско-китайских отношений.