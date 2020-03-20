Путин обсудил с СБ ситуацию в экономике и вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу и глава СВР Сергей Нарышкин.