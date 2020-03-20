Показать меню
Актуально
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Российские врачи назвали способы снизить риск заражения Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Новости » Главные новости » "Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы

"Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы

"Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы

39-летняя Катя Гордон уверена, что бывший муж Сергей Жорин изменял ей с Анной Седоковой. Звезда инстаграма в качестве доказательства рассказала об интимной переписке популярной певицы.

Катю возмутило, что Анна Седокова стала отрицать свою любовную связь с Сергеем Жориным, который на тот момент был супругом Гордон.

Тут Аня Седокова развопилась из-за моего интервью. Аня, ну включили не то фото, ну найдут ваши признание про стертые колени, если надо. Вы хотите, чтобы я рассказала подробнее? Я могу. Только это не нужно ни мне, ни вам. Надеюсь, вы тогда забрали все ваши кремы из нашей на тот момент ванной. И, кстати, отдельное спасибо за собранные вами сплетни о том, с кем и как я спала, которые вы рассказывали Сергею.

Катя Гордон заявила, используя нецензурную лексику, что популярная певица Анна Седокова завралась.

Давайте я уберегу вас от попадания в рубрику #********* [#завралась] и не стану публиковать переписки в духе тех людей, которых я за это не уважаю.

Как утверждает Катя Гордон, Сергей Жорин изменял ей, когда она ждала ребенка. При этом любовницей адвоката была ни кто иная, как Анна Седокова, уверена Гордон.

"Я беременная, лежу на сохранении, мы еще были женаты, а Седокова выкладывает фотографию. Вижу наши обои и плинтус. Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?". "Да, я беременна", - вспоминает Катя Гордон в Youtube-шоу "Алена, блин!".

Сама Анна Седокова после интервью Гордон ответила на обвинения в том, что она якобы была любовницей мужа Кати.

"Все! Я больше не могу. Я молчала, но хватит. Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина. Такой бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите, это то же фото, которое она представила в шоу. "Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда", — написала я, стоя в джинсах своего парня", - заявила возмущенная Седокова в Stories.

Певица продемонстрировала фото бывшего возлюбленного, доказывая, что им был вовсе не экс-супруг Кати Гордон.

"И это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?" - раздраженно сказала звезда.

Как писал NEWSTES, ранее бывшая супруга Гуфа обвинила Катю Гордон в том, что та лезла к ней целоваться и рассылала женатым мужчинам свои голые фото.


Материалы по теме:

Катя Гордон раскрыла правду об отце ее второго ребенка
Анна Седокова научилась делать пикантные селфи (фото)
Певица Анна Седокова скоро станет мамой в третий раз — СМИ
Правда о беременности Анны Седоковой попала в сеть
Добавлено: 20 мар 2020 в 15:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

20 мар 10:35Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в далее..
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

20 мар 10:06Главные новости
Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации далее..
Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

20 мар 10:00Экономика
Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также далее..
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

20 мар 10:14Новости на сегодня
Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, далее..
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

20 мар 10:49Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в далее..
Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

20 мар 10:28Украина
В Киеве после введенных ограничений на количество пассажиров в транспорте и закрытия метро продолжается транспортный коллапс — фото и видео с очередями на остановке на станции далее..



Лента новостей
Угрозы Трампа заставили нефть расти

Ирина Антонова отмечает 98-й день рождения в кругу семьи

Песков призвал не клеить ярлыки о слабости рубля после четырех дней

США недовольны существованием двух параллельных правительств в Афганистане

Жительницу Нижнекамска оштрафовали на 30 тыс. за распространение слухов

Как недорого приобрести евро

Юпитер в соединении с Марсом: гороскоп для Знаков Зодиака

Кирилл Серебренников дал десять экспертных советов по сидению дома

Венцеслав Венгржановский женился: онлайн-репортаж

Бьюти-дайджест: от онлайн-марафона до создания виртуального парика

YouTube ухудшит качество видео из-за коронавируса

На голосовании по поправкам смогут присутствовать зарубежные эксперты

Карантин в Одессе: масок нет, зато дезинфицируют транспорт и мусорники (фото)

Пеле назвал имя лучшего футболиста современности

Филиппины вводят временный запрет на въезд иностранцев из-за COVID-19

Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи локального SEO продвижения

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

АТОР предупредила о риске массового ухода с рынка туроператоров

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж

Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом

Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском

Последние новости
"Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы "Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы Путин обсудил с СБ ситуацию в экономике и вакцину от коронавируса Путин обсудил с СБ ситуацию в экономике и вакцину от коронавируса "Необычная война". Шведское СМИ увидело в COVID-19 третью мировую "Необычная война". Шведское СМИ увидело в COVID-19 третью мировую Новый метод позволит диагностировать туберкулез по выдыхаемому воздуху Новый метод позволит диагностировать туберкулез по выдыхаемому воздуху Компании экосистемы Сбербанка запустили сервисы для помощи во время пандемии Компании экосистемы Сбербанка запустили сервисы для помощи во время пандемии Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище Университет Хопкинса: Мы придумали, что коронавирус убьет 65 млн человек Университет Хопкинса: Мы придумали, что коронавирус убьет 65 млн человек Раскрыты подробности борьбы с фейками о коронавирусе в России Раскрыты подробности борьбы с фейками о коронавирусе в России Максим Галкин с детьми показал, как можно "изгнать" коронавирус Максим Галкин с детьми показал, как можно "изгнать" коронавирус Лана Дель Рей рассталась с полицейским Лана Дель Рей рассталась с полицейским В Кремле отреагировали на слова Трампа о причинах низких цен на нефть В Кремле отреагировали на слова Трампа о причинах низких цен на нефть
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"