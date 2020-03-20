"Развопилась": Катя Гордон поскандалила с Седоковой, рассказав об интимной переписке певицы

39-летняя Катя Гордон уверена, что бывший муж Сергей Жорин изменял ей с Анной Седоковой. Звезда инстаграма в качестве доказательства рассказала об интимной переписке популярной певицы.

Катю возмутило, что Анна Седокова стала отрицать свою любовную связь с Сергеем Жориным, который на тот момент был супругом Гордон.



Тут Аня Седокова развопилась из-за моего интервью. Аня, ну включили не то фото, ну найдут ваши признание про стертые колени, если надо. Вы хотите, чтобы я рассказала подробнее? Я могу. Только это не нужно ни мне, ни вам. Надеюсь, вы тогда забрали все ваши кремы из нашей на тот момент ванной. И, кстати, отдельное спасибо за собранные вами сплетни о том, с кем и как я спала, которые вы рассказывали Сергею.



Катя Гордон заявила, используя нецензурную лексику, что популярная певица Анна Седокова завралась.

Давайте я уберегу вас от попадания в рубрику #********* [#завралась] и не стану публиковать переписки в духе тех людей, которых я за это не уважаю.

Как утверждает Катя Гордон, Сергей Жорин изменял ей, когда она ждала ребенка. При этом любовницей адвоката была ни кто иная, как Анна Седокова, уверена Гордон.



"Я беременная, лежу на сохранении, мы еще были женаты, а Седокова выкладывает фотографию. Вижу наши обои и плинтус. Я пишу "Седокова, может, я рожу хотя бы? Анечка, ты чего, ты ж такая у нас хорошая". Она: "Ой, а вы в браке?". "Да, я беременна", - вспоминает Катя Гордон в Youtube-шоу "Алена, блин!".

Сама Анна Седокова после интервью Гордон ответила на обвинения в том, что она якобы была любовницей мужа Кати.

"Все! Я больше не могу. Я молчала, но хватит. Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина. Такой бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите, это то же фото, которое она представила в шоу. "Лучшие джинсы-бойфренды настоящего бойфренда", — написала я, стоя в джинсах своего парня", - заявила возмущенная Седокова в Stories.

Певица продемонстрировала фото бывшего возлюбленного, доказывая, что им был вовсе не экс-супруг Кати Гордон.

"И это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?" - раздраженно сказала звезда.



Как писал NEWSTES, ранее бывшая супруга Гуфа обвинила Катю Гордон в том, что та лезла к ней целоваться и рассылала женатым мужчинам свои голые фото.