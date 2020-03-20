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Родительская суббота третьей седмицы Великого поста 21 марта 2020 года

Родительская суббота третьей седмицы Великого поста 21 марта 2020 года

Родительская суббота третьей седмицы Большого поста, в 2020 году приходящаяся на 21 марта, считается важным днем, когда во всех соборах проходит поминальная служба. Молитвы об усопших — бесценный дар, как для живых, так и для почивших.

Священнослужители утверждают, что на небесах нет безверных и все души обретают веру в Господа. Главная задача православных в день родительской субботы — сплотиться в общем прощении, посетив службу об поминовении усопших. Отцы церкви подчеркивают важность памяти об умерших: живущие на Небесах сверху наблюдают за нами, нуждаются в наших молитвах, и наше призвание — любить их и умолить Господа о прощении и благословении.


В чем смысл поминальной субботы в Великий пост

Пасхальный пост — время, отведенное под молитвы, очищение души и раздумья о Вечности. Время Великого поста — особенное и литургии каждый день не читаются. Поэтому были установлены родительские субботы, когда молитвами об умерших верующие люди молят Господа о снисхождении ко всем почившим, о прощении их грехов.

Родительская суббота третьей седмицы поста — день памяти всех усопших. По великому завету Божьему принято совершать общие молитвы о всех, независимо от того, кто, при каких обстоятельствах и когда погиб. По словам церковнослужителей, душа встречается с вечностью, но это совсем не конец, впереди ее ждет Страшный Суд. Человек, живущий на земле, может избавить себя от грехов, укротив плоть, умершие же имеют лишь душу, грехи которой они уже не могут замолить самостоятельно.

Поминальная суббота — день вознесения молитв за исцеление душ умерших, избавление их от греха. Вознося поминальные молитвы, верующие люди помогают усопшим получить Божье прощение и спасение.


Традиции дня

Иное название родительского дня — поминальная панихида. Панихида представляет собой процесс поминовения усопших. Служба начинается вечером в пятницу. В храмах Отцы церкви возносят молитвы за всех умерших. Православные верующие отправляются на богослужение в церковь, принося с собой записки с именами тех, кого хотели бы помянуть. Не возбраняется принести в храм пожертвования в виде хлеба, фруктов, круп, муки или сахара.

Во время субботней службы звучат слова утешения, которые дарят надежду на грядущую встречу. По обыкновению в родительскую субботу принято посетить кладбище.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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