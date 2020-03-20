Роскачество оценило эффективность антисептиков против коронавируса

Насколько антисептики эффективны в разрезе противодействия коронавирусу, выяснили в Роскачестве.

Эксперт по фармацевтическому рынку Сергей Шуляк отметил, что антисептики попросту сметаются с прилавков россиянами и уже буквально через неделю запасы ритейлеров опустеют. При этом производители испытывают дефицит мощностей и комплектующих при таком ажиотажном спросе.

Стоит отметить, что эффективность антисептиков по отношению именно к коронавирусу пока не доказана. Однако, по ряду данных, этиловый спирт, содержащийся в этом товаре, может уничтожать белковую оболочку вирусов.

Специалисты Роскачества советуют выбирать те антисептики, где концентрация спирта начинается с 60%. На руки необходимо наносить порядка 3-4 мл средства и растирать его минуту. Однако на жирных или грязных руках антисептик может оказаться бесполезным.

Эксперты предупреждают, что такие гели могут провоцировать аллергию и раздражение на коже. Рецепты антисептика в домашних условиях уже вовсю гуляют по Сети, однако в Роскачестве предупреждают о недоказанной эффективности таких средств. Применение водки как антисептика тоже весьма сомнительно с позиции специалистов. Дело в том, что данный алкогольный напиток содержит 37,5%,,,56,0% спирта, а вот рекомендованная его доля в антисептике начинается от 60%.

Если гель закончился, то Шуляк советует просто мыть руки обычным мылом. Такой способ гарантированно эффективен от любых инфекций. Главное уделять этому процессу не менее 30 секунд, а вот температура воды абсолютно не важна.