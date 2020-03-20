Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Роскомнадзор обратился к «Эху Москвы», YouTube и нескольким соцсетям с требованием удалить ложную информацию о китайском коронавирусе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обращении говорится, что, помимо радиостанции, недостоверную информацию нужно удалить региональному СМИ «Говорит Магадан». В их отношении собираются возбудить административное дело о распространении фейковых новостей (часть 9 статьи 13.15 КоАП России). Среди соцсетей, к которым обратилось ведомство, указаны «ВКонтакте» и Instagram.

Ранее Роскомнадзор предупреждал российские СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом.

Ведомство сообщало о росте числа случаев мошенничества в сети на фоне пандемии. Пользователям порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам в электронных письмах, не открывать вложения, а также быть осторожными при вводе данных банковских карт при онлайн-покупках.