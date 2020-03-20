Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

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На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют. Таким образом на угрозу новых ограничений отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам сенатора, Вашингтон заинтересован в высоких ценах на нефть из-за высокой стоимости добычи сланцевой нефти. Американцев устроит вариант, при котором Россия сократит добычу нефти, так как тогда цены поднимутся, пояснил он.

«Я не думаю, что лидерам мировой экономики понравится, когда их заставят покупать более дорогую нефть», — сказал Джабаров.

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков считает, что новые ограничения могут лишь усугубить ситуацию с ценами на нефть.

Накануне сообщалось, что американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти. По данным СМИ, администрация США собирается призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по добыче нефти. ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу, российская сторона настаивала на прежних условиях. В результате цены на нефть снизились практически вдвое.