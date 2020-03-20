Россияне рассказали, как у них на работе борются с коронавирусом

Почти половина россиян отметили, что в их компаниях приняты меры по предупреждению распространения коронавируса. Работодатели обеспечивают сотрудников антисептиками, масками, отменяют командировки и переводят людей в режим хоум-офиса. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 4 150 жителей страны.

48% опрошенных россиян рассказали, что в их компаниях приняли меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, 51% из числа ответственных работодателей обеспечили сотрудников антисептиками, 17% - медицинскими масками, а 8% организаций стали измерять температуру сотрудникам.

30% перевели часть работников на дистанционную работу, а 8% отправили на удаленку абсолютно всю команду.

В 34% компаний отменили командировки, а в 23% - мероприятия, которые планировалось провести для клиентов. 24% работодателей попросили сотрудников не здороваться за руку, а 14% запретили все совещания в оффлайн-формате. 41% рабочих мест подвергаются дополнительной санитарной обработке.

9% респондентов рассказали о других мерах профилактики, которые приняли у них на работе. Так, часть российских компаний ограничились информационными письмами или листовками, в некоторых организациях ввели график проветриваний. А кто-то стал отправлять на карантин работников, вернувшихся из отпуска.

При этом 69% россиян-сотрудников компаний, где были предприняты меры профилактики, считают, что это необходимо в сложившейся ситуации. 19% видят в этих мероприятиях только разжигание паники. А 12% затруднились в оценке.

Тем временем 52% жителей страны рассказали, что у них на работе пока никак не борются с коронавирусом. И 56% из числа этих респондентов недовольны бездействием своего руководства.