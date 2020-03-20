Россияне закупились холодильниками

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россияне вслед за продуктами питания начали скупать морозильные камеры и холодильники. Покупать технику жители страны предпочитают онлайн, пишет газета «Ведомости».

Продажи холодильников на Ozon в марте выросли в четыре раза год к году. Самыми популярными оказались модели средней и низкой ценовых категорий. Аналогичные цифры показывает рост продаж холодильной техники в «Ситилинке». На маркетплейсе goods.ru продажи увеличились в 16,5 раза год к году. Также рост спроса на товары некоторых категорий отмечается у «М.Видео-Эльдорадо». Например, у покупателей стала популярна даже дорогая бытовая техника.

Производители и поставщики уже предупредили торговые площадки о грядущем повышении цен на бытовую технику на фоне ослабления рубля. Товары подорожают в период с середины марта по июнь 2020 года.

Аналитики считают рост покупок холодильников в России следствием повышения спроса на нескоропортящиеся продукты, который наблюдается на фоне эпидемии коронавируса. Россияне, в частности, скупают замороженные продукты питания, и теперь им просто стало негде их хранить, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По последним данным, в России насчитывается 199 случаев заражения коронавирусом. В последние дни в стране из-за паники наблюдается ажиотажный спрос на еду, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Многие сети ввели ограничения по количеству единиц продукта, которое отпускается в одни руки. Российские власти успокаивают жителей страны, утверждая, что дефицита продуктов не будет.

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.



Соблюдайте дистанцию в общественных местах



Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.



Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.



По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот



Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.



Соблюдайте правила респираторной гигиены



При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.



При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью



Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.



Полезные сайты и телефоны:



— сайт стопкоронавирус.рф;



— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;



— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;



— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;



— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);



— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;



— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;



— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения