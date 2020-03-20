"Русские сезоны" запускают онлайн-агрегатор культурных событий

Международный культурный проект "Русские сезоны" откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Он будет бесплатным и станет площадкой для видеоматериалов участников "Русских сезонов", которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге.

В специально созданном разделе на сайте "Русских сезонов" будут собраны театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы.

Юрия Башмета, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр, проект "Кинопоэзия" заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский синодальный хор и другие.