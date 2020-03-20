Сечин спрогнозировал стоимость нефти на конец года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин спрогнозировал, что к концу 2020 года стоимость нефти поднимется до 60 долларов за баррель, сообщает в пятницу РИА «Новости».

«К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

Днём 20 марта стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае этого года выросла на шесть процентов после сильного падения, достигнув отметки в 30,2 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Ранее в пятницу завкафедрой фондовых рынков РАНХиГС, доктор экономических наук Константин Корищенко заявил «Парламентской газете», что на горизонте двух-трёх месяцев ситуация с коронавирусом и на нефтяном рынке придёт «в более-менее нормальное состояние».