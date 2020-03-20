Показать меню
Актуально
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи локального SEO продвижения Российские врачи назвали способы снизить риск заражения Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Новости » Экономика » Сечин спрогнозировал стоимость нефти на конец года

Сечин спрогнозировал стоимость нефти на конец года

Сечин спрогнозировал стоимость нефти на конец года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин спрогнозировал, что к концу 2020 года стоимость нефти поднимется до 60 долларов за баррель, сообщает в пятницу РИА «Новости».

«К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

Днём 20 марта стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае этого года выросла на шесть процентов после сильного падения, достигнув отметки в 30,2 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.

Ранее в пятницу завкафедрой фондовых рынков РАНХиГС, доктор экономических наук Константин Корищенко заявил «Парламентской газете», что на горизонте двух-трёх месяцев ситуация с коронавирусом и на нефтяном рынке придёт «в более-менее нормальное состояние».


Материалы по теме:

Баррель нефти Brent снова рухнул ниже $37
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Цена нефти Brent выросла до 35 долларов за баррель
Цена нефти Brent выросла до 74,2 доллара за баррель впервые с 2014 года
Добавлено: 20 мар 2020 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

20 мар 10:35Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в далее..
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

20 мар 10:14Новости на сегодня
Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, далее..
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

20 мар 10:06Главные новости
Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации далее..
Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

20 мар 10:00Экономика
Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также далее..
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

20 мар 10:49Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в далее..
Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео)

20 мар 10:28Украина
В Киеве после введенных ограничений на количество пассажиров в транспорте и закрытия метро продолжается транспортный коллапс — фото и видео с очередями на остановке на станции далее..



Лента новостей
СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским

Президент Татарстана поддержал соблюдающих карантин

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили центр службы скорой помощи

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

Путин назначил выплаты на детей от 3 до 7 лет

Личный фотограф Ельцина раскрыл сумму «немыслимых» заработков

Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

Чемпион мира по футболу из Франции решил остаться в России на время пандемии

В Италии за сутки умерли более 600 зараженных коронавирусом

За Россией признали особый путь в выходе из кризиса

В Днепре маршрутчики взвинтили цены на проезд (фото)

Дочь Славы застряла в Ницце из-за коронавируса

Из Черногории за три дня эвакуировали 1165 россиян

В Севастополе женщине не понравился ребенок на детской площадке. Она залила его перцовым баллончиком

Центробанк сохранил ключевую ставку

Екатерина Диденко разнесла экспертов шоу «На самом деле»

Павел Глоба о коронавирусе: когда наступит конец пандемии

Названы наиболее подверженные увольнениям из-за коронавируса специальности

«Это, что ли, глюк?»: В поездах на Калининград нет мест до мая

Россияне закупились холодильниками

Власти Эстонии одобрили меры поддержки попавших под удар работников

Выживает ли коронавирус при заморозке, рассказал врач-инфекционист

Последние новости
В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов Сергей Маковецкий: Вахтанговский вернул за билеты 50 миллионов рублей Сергей Маковецкий: Вахтанговский вернул за билеты 50 миллионов рублей Названо количество заражений коронавирусом внутри России Названо количество заражений коронавирусом внутри России Бжания: Анкваб может занять пост главы правительства Абхазии, и займет Бжания: Анкваб может занять пост главы правительства Абхазии, и займет В Великобритании закроют все пабы В Великобритании закроют все пабы У звезды сериала «Остаться в живых» нашли коронавирус У звезды сериала «Остаться в живых» нашли коронавирус Первое фото Карины Разумовской с сыном Первое фото Карины Разумовской с сыном Какие варианты развития COVID19 в России, рассказал главврач больницы в Коммунарке Какие варианты развития COVID19 в России, рассказал главврач больницы в Коммунарке
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"