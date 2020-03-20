Показать меню
Актуально
#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие #МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта Остара — кельтское весеннее равноденствие Остара — кельтское весеннее равноденствие На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет "Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной "Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям «Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять «Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем ДНР закрыла границу для граждан России без регистрации ДНР закрыла границу для граждан России без регистрации Студия на дому и айфон вместо камеры: как телеведущие Студия на дому и айфон вместо камеры: как телеведущие продолжают делать шоу во время пандемии коронавируса Россия во II квартале может поставить в Белоруссию 6 млн Россия во II квартале может поставить в Белоруссию 6 млн тонн нефти Ростовские предприятия готовы обеспечить продуктами Ростовские предприятия готовы обеспечить продуктами соседние регионы На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный «Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве «Digital-printing» – Онлайн типография №1 в Москве «Президент военного времени» назвал медпрепарат против «Президент военного времени» назвал медпрепарат против коронавируса Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими Академик назвал нарушителей карантина "бактериологическими бомбами"
Новости » Шоу-бизнес » Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева

Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева

Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева
Детство, проведенное в интернате, и недостаток любви родителей сильно повлияли на характер артиста. Быть может, поэтому Анатолий Журавлев не сразу сумел стать хорошим папой и верным мужем? Новость о внебрачных детях актера разрушила жизнь его первой супруги.

Анатолий Журавлев мог связать судьбу с боевыми искусствами, профессией сварщика или филолога. Однако в итоге он стал актером, о чем не пожалел ни разу. Если с призванием Журавлев не ошибся, то гораздо сложнее дело обстояло с его личной жизнью.

20 лет Анатолий был женат на избраннице Наталье, но назвать союз идеальным нельзя:  у артиста родились двое детей на стороне. С первой любовницей у Журавлева даже не возникло бурного романа, но одна-единственная случайная связь привела к появлению на свет мальчика Антона. Отношения с супругой окончательно разладились, когда актриса дубляжа Татьяна Шитова рассказала о внебрачной дочери актера на телевидении.

20 марта Анатолий Журавлев отмечает 56-летие. За последние годы его жизнь кардинально изменилась: второй брак, рождение сына Глеба, восстановление контактов со старшими детьми. Как же артисту удалось превратиться в заботливого отца?

ЖИЗНЬ В ИНТЕРНАТЕ И РАБОТА УЧИТЕЛЕМ

Анатолий появился на свет в городке Верхняя Салда Свердловской области. С раннего возраста он жил в неполной семье: родители развелись, отец-летчик покинул дом с одним чемоданом, а дети — Толя и его сестра — остались с матерью, работавшей на заводе. Женщина трудилась в три смены, а из-за тяжелых условий часто болела, так что семилетнего Журавлева отдали в школу-интернат.

«Четыре года в интернате — это была борьба за выживание, драки. Я превращался в какого-то звереныша, бабушка заметила это, забрала меня оттуда и отдала в обычную школу. Хотя меня по внешнему виду не хотели брать: полагали, я все испорчу. Поначалу так и было: я научил курить полкласса», — рассказывал артист в программе «Судьба человека».

Лариса Лужина объяснила, почему сдала сына в интернат

Не стать отпетым хулиганом подростку помогла не только поддержка бабушки и редкие, воодушевляющие визиты мамы, но и занятия спортом. Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и медаль чемпиона. Как же он пришел к мечте об актерстве?

«Все началось в девятом классе, когда я стал ходить в кружки самодеятельности. Я участвовал во всех праздничных концертах, бабушка называла меня артистом. Но я думал, что окончу 10-й класс и уеду учиться на сварщика», — вспоминал Журавлев.

В итоге Анатолий получил далеко не рабочую профессию: окончил филфак педагогического института и устроился учителем русского языка и литературы в Медведево. Преподавателей в деревне не хватало, и Журавлев вел не только свои предметы, но и историю, географию, пение, физкультуру и труды. Спустя год мужчина окончательно убедился, что ошибся со специальностью, и поступил в ленинградский ЛГИТМиК.

Звезда фильма «Все будет хорошо!» узнал результат ДНК-теста предполагаемой дочери

На последних курсах студент уже работал в Театре комедии, а после окончания вуза переехал в Москву и на два года попал в мастерскую Олега Табакова. Сниматься в кино актер начал с 1988-го, а первого заметного персонажа сыграл только в 1995-м. Это был бывший десантник Коля из картины «Все будет хорошо!». После премьеры режиссеры заинтересовались Анатолием, однако все время предлагали ему амплуа бандита: в «Бедной Саше», «Брате».


Большим успехом обернулась для артиста работа в сериале «День рождения Буржуя». На съемках остросюжетного фильма Журавлев не только перевоплощался в охранника Толстого, но и фонтанировал идеями. Так, режиссер поддержал задумку актера со стриптизом с полотенцем, и яркая сцена стала одной из самых запоминающихся для публики.

«Марш Турецкого. Новое назначение», «Сармат», «Жмурки» — фильмография Анатолия Журавлева росла с каждым годом, и число картин с его участием перевалило за 70. Из последних работ поклонникам особенно полюбились «Террористка Иванова», «Икорный барон» и «Жуки». Кроме того, артист с филологическим образованием написал пьесу о жизни Владимира Маяковского и не оставляет надежды однажды экранизировать произведение.

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ

О сердечных делах актера сплетничали не только знакомые, но и поклонники. А обсудить им было что: мимолетные романы Анатолия приводили к серьезным последствиям…

«Солнышко, четвертый курс, видишь девушку, рыжую, как это солнце, улыбаешься ей в ответ… Так у нас с Надей завязалось знакомство, другое дело, что в близость оно перешло слишком быстро. На этом все и закончилось. Потом я встретил свою жену Наталью, ушел в армию и вдруг получил письмо от Надежды, что она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни! Все эти годы не верил этому известию, сына очень долго не видел. Когда ему было около 20-ти, мы познакомились, тогда я и понял, что это правда», — признавался Журавлев.

«Папа, почему ты меня бросил?»: объявился внебрачный сын Николая Цискаридзе

Каково же было жене артиста Наталье Дубонос? Они встретились в Нижнем Тагиле, где Наталья работала учетчицей на заводе. Вслед за возлюбленным, мечтавшим о театре и кино, она переехала в общежитие, каждый день вставала в шесть утра и шла мыть полы, чтобы не потерять право остаться в крошечной комнате. И тут — такая новость, внебрачный ребенок мужа, хотя и зачатый еще до знакомства супругов.

«Родителями мы так и не стали. С одним человеком ты можешь встретиться однажды, и родится ребенок, с другим — прожить 20 лет, и не случается», — сетовал актер.

Бедность, становление артиста, первые успешные роли — все это происходило на глазах Натальи. Жена всегда была рядом, и когда Анатолий устроился в «Табакерку», ее приняли в театр заведующей реквизитом. «К сожалению, в семьях происходят такие вещи: начинается период, когда вы ссоритесь, придираетесь друг к другу. Трещина, разлом, а потом разрыв. Это был непростой развод, особенно, для Наташи. Она пережила нашу нищету, все эти работы, я очень благодарен, что она меня поддерживала, но так случилось», — делился Журавлев.

Анатолий Журавлев о разводе: «Новость о внебрачном ребенке стала для жены ударом»

Последней каплей для Натальи стала история со вторым внебрачным ребенком мужа. «Представьте, каково это: жить с человеком 20 лет, не иметь детей, а тут узнать о ребенке на стороне. Именно поэтому я просил Татьяну Шитову, когда она забеременела, держать это между нами. Но это раскрылось, так еще и пошло в газеты, журналы, на радио. Я считаю, личную жизнь актера никто не должен знать. Ты играешь на сцене, а зрители смотрят на тебя и думают: «А девочку-то бросил», — откровенничал артист.

Актриса Татьяна Шитова пошла на телевидение и заявила, что Журавлев не признал дочку Василису. На самом деле Анатолий лишь посчитал, что Татьяна поступила неправильно, выставив личную проблему на всеобщее обозрение, и поэтому первые годы не общался с девочкой. «Я забираю ее к себе, мы ходим на лыжах. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Полины довольно быстро это поняла, поэтому забрала заявление на алименты: я и так помогу. Мы с ней сейчас находимся в хороших отношениях», — подчеркивал актер.

Как бы ни было тяжело артисту с запятнанной репутацией, главной жертвой оставалась его жена. Наталья долго не могла примириться со случившимся и с трудом пережила разрыв с возлюбленным. После предательства актера она больше не выходила замуж.

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

После всех перипетий в жизни Журавлева появилась надежда. В Малом драматическом театре Петербурга он познакомился с актрисой Полиной Приходько. «Толя увидел меня на сцене в той роли, в какой почти невозможно было разглядеть: в черном закрытом костюме, абсолютно без макияжа, гладкая прическа — все, чтобы только не познакомиться с мужчиной», — иронизировала артистка.

На момент встречи Анатолию было 49, а Полине всего 24, но это не смутило пару. «Я с детства знала, что супруг будет старше и без вредных привычек. Я знала о прошлом Толи, он сразу все рассказал: это такой бесстрашный мужской поступок», — рассуждала актриса.

Анатолий Журавлев стал отцом

Через пару месяцев Журавлев понял, что встретил настоящую любовь. В канун Нового года он сделал Полине предложение и получил благословение ее мамы. Актеры сыграли свадьбу в Петербурге, а затем переехали в Москву, где у Анатолия была квартира. Спустя два года у супругов родился сын Глеб — наконец, в законном браке.

«Толя — самый лучший отец, какой только может быть во Вселенной! Мы ходили на курсы будущих родителей, вместе готовились», — говорила Полина.

Актер не скрывал, что в молодости часто вел себя безответственно, зато спустя 20 лет у него появилась долгожданная возможность стать хорошим папой. «Все дети Толи знакомы друг с другом, мы дружим, у нас прекрасные отношения. Я очень рада, что это так», — подчеркивала супруга Журавлева.

Если в прошлом артист и совершал ошибки и поступки, о которых можно жалеть, теперь это неважно. Анатолий Журавлев наверстал упущенное: восстановил связи с внебрачными детьми, остепенился и превратился в примерного семьянина.

Фото: Gennadiy Usoev, Anataly Lomokhov/ Legion-Media, PhotoXPress.ru, Facebook.com, Instagram.com, личный архив, кадр из фильма «Все будет хорошо!», кадр из сериала «Жуки»


Материалы по теме:

Россиянина Константина Журавлева освободили после трех лет плена в Сирии
Журавлев рассказал, почему Путин вновь должен быть избран главой государства
Журналисты узнали о новом командующем группировкой РФ в Сирии
Томского путешественника вызвали в СКР после возвращения из плена в Сирии
Добавлено: 20 мар 2020 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

#МойдодырЧеллендж: Павел Воля, Лера Кудрявцева и другие звезды приняли участие во флешмобе Ивана Урганта

19 мар 22:21Шоу-бизнес
Герой из сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр" поможет остановить эпидемию вируса COVID-19: его именем назван челлендж, запущенный Иваном Ургантом и подхваченный многими российскими далее..
Остара — кельтское весеннее равноденствие

Остара — кельтское весеннее равноденствие

19 мар 13:35Новости на сегодня
Остара — древний праздник кельтов, который отмечается в день весеннего равноденствия. Этот праздник до сих пор справляют многие люди по всему миру, в том числе и в России. Он далее..
На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной

На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной

19 мар 17:07Украина
В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, контактировавшую с жительницей Радомышля, которая недавно умерла. «8 марта они были в далее..
ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет

ОНФ запустил "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет

19 мар 20:42Главные новости
Источник: https://onf.ru Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную "горячую линию" по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за далее..
"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям

"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям

19 мар 19:00Украина
Медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская обвинила руководство страны в том, что медиков бросили, сделав из них «смертников-камикадзе» и далее..
«Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем

«Не знаем, когда все это закончится, и мы сможем обнять друг друга»: коронавирус разлучил Сати Казанову с мужем

20 мар 01:42Шоу-бизнес
Певица замужем за итальянским фотографом Стефанно Тиоццо. Супруги живут на две страны. Из-за коронавируса супруг Сати Казановой оказался буквально запертым в Италии. Теперь им далее..



Лента новостей
Мойки «BLANCO» в онлайн магазине «Moyki-BT»

Врач Елена Чернышева предупредила об опасности хранения „стратегического запаса“ круп на дому

Абрамченко рассказала о ситуации с импортом продуктов

Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач

«Евровидение» официально отменили

Сын Елены Яковлевой расстался с девушкой

В Китае более трех миллиардов раз посмотрели "Малышариков"

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

Ивлеева подержала во рту бычий пенис

"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву

Россия выразила протест Франции после запрета россиянам сойти на берег с лайнера

Родительская суббота третьей седмицы Великого поста 21 марта 2020 года

Только 23 региона оказались готовы исполнить поручение Путина о еде школьников

Врач рассказал о превосходящих по опасности коронавирус инфекциях

Россияне рассказали, как у них на работе борются с коронавирусом

«Жэньминь жибао»: На фоне пандемии США ведут себя недостойно и аморально

Власти США выплатят каждому гражданину по $1000

Бывший футболист сборной Украины назвал коронавирус «фейком»

Стеснение пропало: Дарья Мороз и ее интимные места в финале «Содержанок»

Королева Елизавета II прокомментировала пандемию коронавируса: "Я уверена, мы справимся"

Актриса заявила о неизбежности смерти от коронавируса и стала объектом ненависти

Раскрыты детали антикризисного плана правительства России

Последние новости
Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам Застрявшим за границей россиянам предложили дать отсрочку по кредитам
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"