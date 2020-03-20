Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева

Детство, проведенное в интернате, и недостаток любви родителей сильно повлияли на характер артиста. Быть может, поэтому Анатолий Журавлев не сразу сумел стать хорошим папой и верным мужем? Новость о внебрачных детях актера разрушила жизнь его первой супруги.

Анатолий Журавлев мог связать судьбу с боевыми искусствами, профессией сварщика или филолога. Однако в итоге он стал актером, о чем не пожалел ни разу. Если с призванием Журавлев не ошибся, то гораздо сложнее дело обстояло с его личной жизнью.

20 лет Анатолий был женат на избраннице Наталье, но назвать союз идеальным нельзя: у артиста родились двое детей на стороне. С первой любовницей у Журавлева даже не возникло бурного романа, но одна-единственная случайная связь привела к появлению на свет мальчика Антона. Отношения с супругой окончательно разладились, когда актриса дубляжа Татьяна Шитова рассказала о внебрачной дочери актера на телевидении.

20 марта Анатолий Журавлев отмечает 56-летие. За последние годы его жизнь кардинально изменилась: второй брак, рождение сына Глеба, восстановление контактов со старшими детьми. Как же артисту удалось превратиться в заботливого отца?

ЖИЗНЬ В ИНТЕРНАТЕ И РАБОТА УЧИТЕЛЕМ

Анатолий появился на свет в городке Верхняя Салда Свердловской области. С раннего возраста он жил в неполной семье: родители развелись, отец-летчик покинул дом с одним чемоданом, а дети — Толя и его сестра — остались с матерью, работавшей на заводе. Женщина трудилась в три смены, а из-за тяжелых условий часто болела, так что семилетнего Журавлева отдали в школу-интернат.

«Четыре года в интернате — это была борьба за выживание, драки. Я превращался в какого-то звереныша, бабушка заметила это, забрала меня оттуда и отдала в обычную школу. Хотя меня по внешнему виду не хотели брать: полагали, я все испорчу. Поначалу так и было: я научил курить полкласса», — рассказывал артист в программе «Судьба человека».

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Не стать отпетым хулиганом подростку помогла не только поддержка бабушки и редкие, воодушевляющие визиты мамы, но и занятия спортом. Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и медаль чемпиона. Как же он пришел к мечте об актерстве?

«Все началось в девятом классе, когда я стал ходить в кружки самодеятельности. Я участвовал во всех праздничных концертах, бабушка называла меня артистом. Но я думал, что окончу 10-й класс и уеду учиться на сварщика», — вспоминал Журавлев.

В итоге Анатолий получил далеко не рабочую профессию: окончил филфак педагогического института и устроился учителем русского языка и литературы в Медведево. Преподавателей в деревне не хватало, и Журавлев вел не только свои предметы, но и историю, географию, пение, физкультуру и труды. Спустя год мужчина окончательно убедился, что ошибся со специальностью, и поступил в ленинградский ЛГИТМиК.

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На последних курсах студент уже работал в Театре комедии, а после окончания вуза переехал в Москву и на два года попал в мастерскую Олега Табакова. Сниматься в кино актер начал с 1988-го, а первого заметного персонажа сыграл только в 1995-м. Это был бывший десантник Коля из картины «Все будет хорошо!». После премьеры режиссеры заинтересовались Анатолием, однако все время предлагали ему амплуа бандита: в «Бедной Саше», «Брате».





Большим успехом обернулась для артиста работа в сериале «День рождения Буржуя». На съемках остросюжетного фильма Журавлев не только перевоплощался в охранника Толстого, но и фонтанировал идеями. Так, режиссер поддержал задумку актера со стриптизом с полотенцем, и яркая сцена стала одной из самых запоминающихся для публики.

«Марш Турецкого. Новое назначение», «Сармат», «Жмурки» — фильмография Анатолия Журавлева росла с каждым годом, и число картин с его участием перевалило за 70. Из последних работ поклонникам особенно полюбились «Террористка Иванова», «Икорный барон» и «Жуки». Кроме того, артист с филологическим образованием написал пьесу о жизни Владимира Маяковского и не оставляет надежды однажды экранизировать произведение.

ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ

О сердечных делах актера сплетничали не только знакомые, но и поклонники. А обсудить им было что: мимолетные романы Анатолия приводили к серьезным последствиям…

«Солнышко, четвертый курс, видишь девушку, рыжую, как это солнце, улыбаешься ей в ответ… Так у нас с Надей завязалось знакомство, другое дело, что в близость оно перешло слишком быстро. На этом все и закончилось. Потом я встретил свою жену Наталью, ушел в армию и вдруг получил письмо от Надежды, что она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни! Все эти годы не верил этому известию, сына очень долго не видел. Когда ему было около 20-ти, мы познакомились, тогда я и понял, что это правда», — признавался Журавлев.

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Каково же было жене артиста Наталье Дубонос? Они встретились в Нижнем Тагиле, где Наталья работала учетчицей на заводе. Вслед за возлюбленным, мечтавшим о театре и кино, она переехала в общежитие, каждый день вставала в шесть утра и шла мыть полы, чтобы не потерять право остаться в крошечной комнате. И тут — такая новость, внебрачный ребенок мужа, хотя и зачатый еще до знакомства супругов.

«Родителями мы так и не стали. С одним человеком ты можешь встретиться однажды, и родится ребенок, с другим — прожить 20 лет, и не случается», — сетовал актер.

Бедность, становление артиста, первые успешные роли — все это происходило на глазах Натальи. Жена всегда была рядом, и когда Анатолий устроился в «Табакерку», ее приняли в театр заведующей реквизитом. «К сожалению, в семьях происходят такие вещи: начинается период, когда вы ссоритесь, придираетесь друг к другу. Трещина, разлом, а потом разрыв. Это был непростой развод, особенно, для Наташи. Она пережила нашу нищету, все эти работы, я очень благодарен, что она меня поддерживала, но так случилось», — делился Журавлев.

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Последней каплей для Натальи стала история со вторым внебрачным ребенком мужа. «Представьте, каково это: жить с человеком 20 лет, не иметь детей, а тут узнать о ребенке на стороне. Именно поэтому я просил Татьяну Шитову, когда она забеременела, держать это между нами. Но это раскрылось, так еще и пошло в газеты, журналы, на радио. Я считаю, личную жизнь актера никто не должен знать. Ты играешь на сцене, а зрители смотрят на тебя и думают: «А девочку-то бросил», — откровенничал артист.

Актриса Татьяна Шитова пошла на телевидение и заявила, что Журавлев не признал дочку Василису. На самом деле Анатолий лишь посчитал, что Татьяна поступила неправильно, выставив личную проблему на всеобщее обозрение, и поэтому первые годы не общался с девочкой. «Я забираю ее к себе, мы ходим на лыжах. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Полины довольно быстро это поняла, поэтому забрала заявление на алименты: я и так помогу. Мы с ней сейчас находимся в хороших отношениях», — подчеркивал актер.

Как бы ни было тяжело артисту с запятнанной репутацией, главной жертвой оставалась его жена. Наталья долго не могла примириться со случившимся и с трудом пережила разрыв с возлюбленным. После предательства актера она больше не выходила замуж.

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

После всех перипетий в жизни Журавлева появилась надежда. В Малом драматическом театре Петербурга он познакомился с актрисой Полиной Приходько. «Толя увидел меня на сцене в той роли, в какой почти невозможно было разглядеть: в черном закрытом костюме, абсолютно без макияжа, гладкая прическа — все, чтобы только не познакомиться с мужчиной», — иронизировала артистка.

На момент встречи Анатолию было 49, а Полине всего 24, но это не смутило пару. «Я с детства знала, что супруг будет старше и без вредных привычек. Я знала о прошлом Толи, он сразу все рассказал: это такой бесстрашный мужской поступок», — рассуждала актриса.

Анатолий Журавлев стал отцом

Через пару месяцев Журавлев понял, что встретил настоящую любовь. В канун Нового года он сделал Полине предложение и получил благословение ее мамы. Актеры сыграли свадьбу в Петербурге, а затем переехали в Москву, где у Анатолия была квартира. Спустя два года у супругов родился сын Глеб — наконец, в законном браке.

«Толя — самый лучший отец, какой только может быть во Вселенной! Мы ходили на курсы будущих родителей, вместе готовились», — говорила Полина.

Актер не скрывал, что в молодости часто вел себя безответственно, зато спустя 20 лет у него появилась долгожданная возможность стать хорошим папой. «Все дети Толи знакомы друг с другом, мы дружим, у нас прекрасные отношения. Я очень рада, что это так», — подчеркивала супруга Журавлева.

Если в прошлом артист и совершал ошибки и поступки, о которых можно жалеть, теперь это неважно. Анатолий Журавлев наверстал упущенное: восстановил связи с внебрачными детьми, остепенился и превратился в примерного семьянина.

Фото: Gennadiy Usoev, Anataly Lomokhov/ Legion-Media, PhotoXPress.ru, Facebook.com, Instagram.com, личный архив, кадр из фильма «Все будет хорошо!», кадр из сериала «Жуки»

