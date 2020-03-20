СМИ узнали, как будет называться третий фильм о Человеке-пауке

Источник, близкий Marvel, заявил, что узнал название третьего фильма о Человеке-пауке и подробности о его главном злодее, сообщает Independent.

На прошлой неделе Том Холланд анонсировал, что он у фильма будет сиквел, в котором примет участие и он, и Зендая.

По информации источника, новая лента будет называться "Spider-Man: Home Run".

Создатели рассчитывают, что в фильме будет два злодея, Крейвен-охотник и Скорпион. Предполагается, что крейвена сыграет Генри Кавилл. Пока точно не известно, что станет Скорпионом. Уже получили свои роли в проекте Джо Кири ("Очень странные деле) и Джейн Линч ("Беглец", "Лузеры", "Друзья").

Сам Холланд назвал сценарий картины "абсолютным безумием". Предполагаемая дата премьеры – 16 июля 2021 года.