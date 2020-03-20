США недовольны существованием двух параллельных правительств в Афганистане

Существование параллельных правительств в Афганистане нанесет вред афганскому народу. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Элис Уэллс.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, она вновь обратила внимание на проблему, связанную с противостоянием между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой.

«Афганские лидеры должны сделать приоритетом и защитить единство нации, — подчеркнула Элис Уэллс. — Параллельные афганские правительства не являются ответом на вызов и нанесут вред афганскому народу. Тупиковая ситуация вокруг управления должна завершиться».

Как сообщало ИА Newstes , в результате президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, в финал вышли президент Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Хотя Избирком заявил о победе Гани, Абдулла отказался признавать результаты голосования и провёл собственную инаугурацию как президента страны. До Уэллс о необходимости уладить разногласия между Абдуллой и Гани заявил спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад.