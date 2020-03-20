США прекратили выдавать визы

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США временно прекратили оказывать стандартные визовые услуги по всему миру из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Отмечается, что посольства и консульства начиная с 20 марта 2020 года отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз. При этом диппредставительства продолжат заниматься выдачей виз, которые необходимы из-за чрезвычайных обстоятельств. Точных сроков возобновления обычной работы дипломатов не называется.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 10 тысяч, общее число случаев заражения составило 246 тысяч, из них выздоровели 86 тысяч человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.