Стеснение пропало: Дарья Мороз и ее интимные места в финале «Содержанок»

Вчера состоялся показ последней серии эротического триллера от режиссера Дарьи Жук. Одну из главных ролей исполнила Дарья Мороз, которая уже не первый раз оголяется для проекта. Однако ради финального аккорда решилась на более экстремальные кадры.

Обнаженную Дарью Мороз зрители увидели еще в первом сезоне, который режиссировал Константин Богомолов. Актриса без стеснения шла на откровенные кадры под руководством бывшего супруга. Поддерживать раскрепощенный образ звезда согласилась и в продолжение проекта с новым режиссером — Дарьей Жук. А прямо в финальной серии «Содержанок» неожиданно оголила самые пикантные места своего тела. «Секс стал более разнообразным во втором сезоне», — предупреждала Дарья.

К слову, горячие сцены 36-летняя артистка начала демонстрировать еще на премьере. Мороз вышла на сцену в блестящем мини-платье и закружилась в эротическом танце. Позже она призналась, что сериал помог ей избавиться от комплексов. «Я неделю ходила практически обнаженной в кадре. Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной, чувствовала поддержу группы и понимала, что в кадре это будет прекрасно», — делилась она.





По словам актрисы, эта смелость к ней приходила постепенно, ведь ранее ей было тяжело приступать к съемкам интимных моментов. «Для меня постельные сцены — вопрос... Ну, скажем так, нервный, — говорила она. — Потому что кем бы ни был твой партнер, — это все равно чужой человек. Не знаю, как для мужчин, но для женщин это все равно вопрос достаточно интимный. Я глубокий интроверт, и поэтому для меня вообще все вопросы телесности очень закрыты и деликатны. Как, наверное, для любого русского человека — мы же в этом смысле закрытые ребята».

Дарья хотела, чтобы ее нагота не выглядела пошлой, а напротив выглядело органично в рамках художественного взгляда режиссера. «Ведь когда мы смотрим европейские и американские фильмы, мы восхищаемся в первую очередь натуралистичностью происходящего, тем, как они смело и свободно», — объясняла она.

К слову, первый сезон вызывал у поклонников особый интерес, ведь актриса обнажалась перед Богомоловым, с которым прожила в браке почти восемь лет и растит общую дочь. В тот момент он только-только начал встречаться с Ксенией Собчак, что в глазах зрителей, создавало эффект любовного треугольника. «Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой», — отрицала Мороз.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Содержанки»/ START/ режиссер: Дарья Жук