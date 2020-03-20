Стеснение пропало: Дарья Мороз и ее интимные места в финале «Содержанок»

Обнаженную Дарью Мороз зрители увидели еще в первом сезоне, который режиссировал Константин Богомолов. Актриса без стеснения шла на откровенные кадры под руководством бывшего супруга. Поддерживать раскрепощенный образ звезда согласилась и в продолжение проекта с новым режиссером — Дарьей Жук. А прямо в финальной серии «Содержанок» неожиданно оголила самые пикантные места своего тела. «Секс стал более разнообразным во втором сезоне», — предупреждала Дарья.
К слову, горячие сцены 36-летняя артистка начала демонстрировать еще на премьере. Мороз вышла на сцену в блестящем мини-платье и закружилась в эротическом танце. Позже она призналась, что сериал помог ей избавиться от комплексов. «Я неделю ходила практически обнаженной в кадре. Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной, чувствовала поддержу группы и понимала, что в кадре это будет прекрасно», — делилась она.
По словам актрисы, эта смелость к ней приходила постепенно, ведь ранее ей было тяжело приступать к съемкам интимных моментов. «Для меня постельные сцены — вопрос... Ну, скажем так, нервный, — говорила она. — Потому что кем бы ни был твой партнер, — это все равно чужой человек. Не знаю, как для мужчин, но для женщин это все равно вопрос достаточно интимный. Я глубокий интроверт, и поэтому для меня вообще все вопросы телесности очень закрыты и деликатны. Как, наверное, для любого русского человека — мы же в этом смысле закрытые ребята».
Дарья хотела, чтобы ее нагота не выглядела пошлой, а напротив выглядело органично в рамках художественного взгляда режиссера. «Ведь когда мы смотрим европейские и американские фильмы, мы восхищаемся в первую очередь натуралистичностью происходящего, тем, как они смело и свободно», — объясняла она.
К слову, первый сезон вызывал у поклонников особый интерес, ведь актриса обнажалась перед Богомоловым, с которым прожила в браке почти восемь лет и растит общую дочь. В тот момент он только-только начал встречаться с Ксенией Собчак, что в глазах зрителей, создавало эффект любовного треугольника. «Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой», — отрицала Мороз.
Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Содержанки»/ START/ режиссер: Дарья Жук