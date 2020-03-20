Сын Елены Яковлевой расстался с девушкой

Денис Шальных вновь потерпел фиаско в любовных делах. Уже бывшая девушка знаменитого парня Анастасия Рот нашла нового бойфренда и счастлива с ним.

В октябре прошлого года 27-летний наследник звезды фильма «Интердевочка» Денис хвастался перед публикой, что встретил любовь всей своей жизни. Его избранницу звали Анастасия Рот, девушка увлекалась рисованием и компьютерными играми. Шальных редко, но упоминал о спутнице в Сети: то писал какая она самая лучшая, то демонстрировал ее снимки для заставки на телефон.

Однако любовные отношения ребят просуществовали всего несколько месяцев.

«Они расстались, — рассказывает «СтарХиту» Кирилл, друг Шальных. — Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере».

Сейчас сын актрисы по-прежнему работает парикмахером в столичном барбершопе. Татуированная внешность стала изюминкой парня, поэтому у него появилось много постоянных клиентов. Правда, сейчас звездный отпрыск жалеет о некоторых сделанных наколках и пытается их свести. Шальных обратился к врачам, которые пообещали помочь ему при помощи специального лазера. Начать было решено с лица.





«Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями», — отмечал Денис.

Напомним, до отношений с Настей Денис два года был официально женат на студентке Виктории Мельниковой. Пара тайно расписалась в 2017 году, на церемонию были приглашены лишь фотограф, пара близких друзей и звездная мама Елена Яковлева. Однако очень скоро молодожены развелись.

«Они действительно решили расстаться, — поделились со «СтарХитом» в окружении пары. — Сначала все было прекрасно, разделяли увлечения друг друга. Ден пробовал себя в разных направлениях — поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала. Но потом начались ссоры. Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания — и вот к чему это все привело».

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, Instagram