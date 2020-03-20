Сын российского олигарха похвастался едой из золота на берегу Персидского залива

Сын олигарха Алексея Шаповалова из Самары опубликовал ролик, в котором для него приготовили еду с золотом 958-й пробы. Необыкновенное блюдо он попробовал в одном из отелей на берегу Персидского залива.

Как сообщает Telegram-канал "Номенклатура", запись сделана именно в эти дни – в период мировой экономической рецессии на фоне нефтяного кризиса и пандемии коронавируса Covid-2019.



Сын самарского олигарха Алексея Шаповалова, опубликовал ролик, в котором ест золото 958 пробы.

Еду из драгметалла приготовили для него в одном из отелей на берегу Персидского залива. pic.twitter.com/ayk1cdJhXw

— Независимый взгляд (@zgldz) March 18, 2020

Алексей Шаповалов владеет группой "Самарский деловой мир". Актуальных данных о его состоянии не существует, но в 2007 году капитал бизнесмена составлял около 38 млн долларов.