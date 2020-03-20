Только 23 региона оказались готовы исполнить поручение Путина о еде школьников

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Составлен рейтинг готовности российских регионов к введению бесплатных горячих школьных завтраков. Копия исследования, проведенного экспертами АНО «Институт отраслевого питания», имеется в распоряжении «Ленты.ру». Анкетирование проводилось в начале марта 2020 года, ответы были получены от 56 регионов.

Большинство регионов (23) оценили свою готовность на 100 процентов. «О готовности на 95-99 процентов сообщили девять регионов (Томская, Тамбовская, Смоленская, Самарская, Ростовская, Магаданская, Астраханская области, Чеченская республика и Забайкальский край)», — говорится в исследовании. В Новосибирской области из 960 школ не готовой оказалась только одна.

По подсчетам экспертов, дороже всего одна порция завтрака будет стоить для школьников Магаданской области (130 рублей за завтрак и 220 — за обед), дешевле всех питание буде стоить в Липецкой области (от 32 рублей). «Лидерами по тратам из региональных бюджетов на подготовку к введению бесплатного школьного питания стали Санкт-Петербург (552 миллиона рублей), Новосибирская область (486 миллионов рублей) и Тамбовская область (156 миллионов рублей)», — говорится в исследовании.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта.

По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Большую часть денег возьмут из федерального бюджета. В марте стало известно, что минимальная стоимость порции горячего питания для российского школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.