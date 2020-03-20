У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус

У родственницы депутата Верховной Рады Сергея Шахова выявили коронавирус.Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА."В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.По состоянию на вечер 18 марта в Украине было 16 пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, родственница Шахова - 17-я.Напомним, что 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Верховной Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов.В Киевской ОГА рассказали, что мужчина недавно вернулся из-за границы, ему стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также были отправлены на самоизоляции.16 и 17 марта заразившийся депутат не посещал Верховную Раду.