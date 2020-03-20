Участников внешнеторговой деятельности освободят от ответственности при форс-мажоре

Российские компании освободят от административной ответственности при нарушении иностранными контрагентами контрактов, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами вследствие распространения коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства финансов РФ.

Так, резиденты РФ не будут привлекаться к административной ответственности при неисполнении нерезидентами-иностранными контрагентами сроков поставки или оплаты товаров по внешнеторговым договорам, а также при невозвращении нерезидентами ранее уплаченных денежных средств в виде авансовых платежей.

В ведомтсве отметили, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, резидент должен представить доказательства отсутствия в его действиях вины, в том числе доказательства принятия им всех зависящих мер по соблюдению требований российского валютного законодательства.

Вопрос о привлечении резидента к ответственности решается в каждом конкретном случае отдельно с учетом всех обстоятельств по делу, заявили в Минфине.