Украина сейчас договаривается о двух программах с МВФ, – Смолий

Украина ведет переговоры с МВФ о двух программах поддержки. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций.Давно ведутся, но сейчас активизированы переговоры относительно новой программы расширенного финансирования на $5,5 млрд."Также мы консультируемся с МВФ относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", – сказал Смолий.По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.