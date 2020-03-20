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Университет Хопкинса: Мы придумали, что коронавирус убьет 65 млн человек

Университет Хопкинса: Мы придумали, что коронавирус убьет 65 млн человек

Смоделированная еще осенью прошлого года американским учеными пандемия коронавируса предполагала, что из-за инфекции в мире погибнут 65 млн человек. Сейчас в Центре по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса оправдываются, что они не прогнозируют такое же количество жертв в случае COVID-19. Хотя модель распространения инфекции очень похожа на то, что происходит сейчас.

«Для сценария учений мы смоделировали придуманную пандемию коронавируса и заявили, что это не предсказание. Учения были предназначены для того, чтобы осветить те вызовы, которые встанут перед нами в случае серьезной пандемии. Сейчас мы не предсказываем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 млн человек. Хотя наши учения включали в себя новый коронавирус, мы не имели в виду вирус, похожий на nCoV-2019», — говорится в заявлении Центра по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса.

Речь идет о пандемических учениях «Событие 201», которые буквально за полтора месяца до обнаружения первого случая заражения COVID-19 в китайском Ухане провели в США.

Их организовали в октябре в Нью-Йорке Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. На сайте Центра по безопасности здоровья университета говорится, что превращение эпидемий в пандемии с катастрофическим последствиями — лишь вопрос времени.

На учениях специалисты, включая представителей Пентагона и крупных корпораций, обсуждали области, в которых общественно-частное партнерство сможет минимизировать последствия пандемии в экономике и социуме. Интерес при этом вызывала не сама дискуссия, а сценарий, на основе которого велось обсуждение. Его смоделировали в Центре по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса и он во многом схож с тем, что происходит сейчас.

«Событие 201» симулирует вспышку нового зоонотического коронавируса, передаваемого от летучих мышей свиньям и далее к людям, что приводит к эффективному распространению вируса среди людей и серьёзной пандемии», — говорится в сценарии учений. Его авторы уточняют, что патоген и болезнь, которую он вызывает, моделировались на основе коронавируса SARS (атипичной пневмонии), который легко распространяется среди людей и вызывает у них умеренные симптомы. Напомним, что нынешний COVID-19 порождается патогеном, который называют SARS-2. Источником обоих вирусов считаются летучие мыши.

Сценарий предполагал, что инфекция начинается на свинофермах в Бразилии. «Сначала она распространяется тихо и медленно, но затем передача между людьми ускоряется в медицинских учреждениях. Когда инфекция добирается до малообеспеченных, густонаселённых районов некоторых мегаполисов Южной Америки, происходит вспышка заболевания», — авторы «События 201» прописали, что далее инфекция экспортируется авиатранспортом в Португалию, Соединённые Штаты и Китай, а затем во многие другие страны: «Хотя поначалу некоторые страны могут контролировать рост заболеваемости, инфекция продолжает распространяться и, в конечном итоге, ни одна страна не может сохранить контроль».

Далее специалисты Центра по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса прогнозировали, что в течение первого года вакцину разработать не смогут. Уже будет существовать некий противовирусный препарат, который может помочь больному, но не способен существенно ограничить распространение болезни.

«Поскольку вся человеческая популяция подвержена заболеванию, в первые месяцы пандемии общее число заболевших увеличивается экспоненциально, удваиваясь каждую неделю. И с течением времени экономические и социальные последствия становятся всё более серьёзными», — разработчики сценария спрогнозировали, что за 18 месяцев от коронавируса умрет 65 млн человек. А потом пандемия начнет замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей и прекратится, когда появится эффективная вакцина или заражению подвергнется 80−90% населения планеты: «С этого момента инфекция, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием».

Пандемия коронавируса COVID-19 заставила специалистов вспомнить об учениях в Нью-Йорке, а Центру по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса пришлось оправдываться.

При этом научное учреждение не является просто неким аналитическим агентством, а представляет из себя в том числе госпиталь и лабораторию в Балтиморе, где проводятся биологические исследования. Их заказчиком выступают в том числе и правительственные организации, включая DTRA, известную своей сетью биолабораторий у границ с Россией.

Медицинский центр в Балтиморе. Иллюстрация: centerforhealthsecurity.org.

Иллюстрация: govtribe.com.


После вспышки и начала распространения коронавируса Центр научных и инжиниринговых систем университета Джонса Хопкинса отметился тем, что сразу смог создать одну из самых обновляемых карт по распространению COVID-19.


Любопытно, что еще в 2018 году центр подготовил на средства благотворительной организации Open Philanthropy Project аналитический доклад «Характеристики пандемических патогенов». И в нем, в частности, эксперты не отрицали, что новая пандемия может начаться и из-за утечек опасных патогенов из лабораторий.

Иллюстрация: centerforhealthsecurity.org.


«Так как высока вероятность начала пандемии из-за РНК-содержащих вирусов респираторного распространения, необходимо особое внимание уделять исследованиям этих агентов, если они могут увеличить пандемические риски. Несмотря на то, что многие исследования этого класса вирусов сопряжены с низким риском, эксперименты по устойчивости к противовирусным препаратам, устойчивости к вакцинам и усиленной передаче, например, могут вызвать серьезные проблемы в области биобезопасности в случае нарушения правил», — говорится в докладе. При этом эксперты Центра по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса указывают на то, что вспышка вируса свиного гриппа (A H1N1) в 1977 году стала результатом утечки из лаборатории: «Эксперименты должны иметь свой собственный специальный процесс рассмотрения и утверждения, соответствующий рискам».

Как сообщало ИА Newstes , ученые-вирусологи предвидели эпидемию коронавируса, знали, как она будет распространяться и какие страны попадут под ее удар первыми. Другой вопрос, началась ли эпидемия с естественного заражения или кто-то дал толчок, использовав оценки ученых в качестве лекала. Он пока остается без ответа.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 14:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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