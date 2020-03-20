В ЦИК рассказали о сроках подведения итогов голосования по Конституции

Итоги общероссийского голосования по поправке в Конституцию, назначенного на 22 апреля, должны быть установлены на территории каждого субъекта РФ не позднее 24 апреля, следует из постановления ЦИК о порядке голосования.

"Избирательная комиссия субъекта РФ на основании протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий, в том числе полученных по техническим каналам связи, устанавливает итоги голосования на территории субъекта РФ не позднее 24 апреля 2020 года", - следует из документа, принятого на заседании ЦИК в пятницу.