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Новости » Политика » В ЦИК рассказали о сроках подведения итогов голосования по Конституции

В ЦИК рассказали о сроках подведения итогов голосования по Конституции

В ЦИК рассказали о сроках подведения итогов голосования по Конституции
Итоги общероссийского голосования по поправке в Конституцию, назначенного на 22 апреля, должны быть установлены на территории каждого субъекта РФ не позднее 24 апреля, следует из постановления ЦИК о порядке голосования.

"Избирательная комиссия субъекта РФ на основании протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий, в том числе полученных по техническим каналам связи, устанавливает итоги голосования на территории субъекта РФ не позднее 24 апреля 2020 года", - следует из документа, принятого на заседании ЦИК в пятницу.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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