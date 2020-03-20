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Новости » В мире » В Италии за сутки умерли более 600 зараженных коронавирусом

В Италии за сутки умерли более 600 зараженных коронавирусом

В Италии за сутки умерли более 600 зараженных коронавирусомФото: Roberto Monaldo / LaPresse / AP

В Италии за последние сутки зарегистрировано 627 смертей зараженных коронавирусом, сообщает Reuters.

Общее число смертей от вируса в стране перевалило за 4 тысячи, обогнав по этому показателю Китай. Это скачок более чем на 18 процентов — самый большой в абсолютных числах с начала эпидемии в Италии. Большинство смертей — более 2,5 тысячи человек — приходится на Ломбардию, регион на севере страны.

Также известно, что выросло и число зафиксированных случаев заражения — сейчас в Италии их насчитывается более 47 тысяч. Полностью выздоровели 5,1 тысячи человек, 2,6 тысячи находятся на интенсивной терапии.

По последним данным, в Европе не осталось ни одной страны, в которой не был бы выявлен коронавирус.

Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 265 тысяч человек. 11,1 тысячи умерли, более 90,6 тысячи излечились.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 20:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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