В Китае более трех миллиардов раз посмотрели "Малышариков"

Количество просмотров трех сезонов анимационного сериала "Малышарики" на платформах в Китае превысило отметку в 3 миллиарда за февраль, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Общее количество просмотров трех сезонов сериала "Малышарики" на VOD-платформах в Китае превысило отметку в 3 миллиарда в феврале 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

Продюсер проекта Александра Артемьева отметила, что "Малышарики" радуют все большее количество маленьких зрителей все зависимости от менталитета и языка.

"В каждой серии есть методическая тема, урок-песенка, и весь сериал собирается в комплекс всестороннего развития ребенка, что ценится родителями по всему миру. Мы рады видеть, что проект востребован и приносит пользу нашей многочисленной аудитории", - сказала Артемьева, чьи слова привели в пресс-службе.

Российский развлекательно-образовательный мультсериал "Малышарики" предназначен для детей от 0 до 3 лет. Героями проекта, которому в ноябре исполнится четыре года, являются хорошо знакомые зрителями Смешарики, показанные в раннем возрасте.