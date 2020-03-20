В Китае не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом

Власти Китая в четверг сообщили, что впервые после начала распространения коронавируса три месяца назад, не было новых случаев заражения COVID-19, что стало важной вехой борьбе Поднебесной со смертельной вспышкой, которая изменила повседневную жизнь и экономическую активность во всем мире, сообщает New York Times.Поскольку правительства Италии, Соединенных Штатов и других стран борются с пандемией, свой успех Китай выставляет доказательством того, чего можно достичь, когда огромная бюрократическая машина, не терпящая инакомыслия, мобилизуется для достижения единой цели.Первые испытания вакцины от коронавируса на людях начались в США 16 марта. Вакцина содержит безвредный генетический код, скопированный из вируса COVID-19, который вызывает заболевание. Эксперты утверждают, что нужно еще много месяцев, чтобы узнать, сработает ли эта вакцина.