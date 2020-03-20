В Кремле отреагировали на слова Трампа о причинах низких цен на нефть

В Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о падении цен на нефть, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, РФ обратила внимание на высказывания американского лидера.

Трамп накануне заявил, причина резкого падения цен на нефть до минимальных отметок состоит в том, что Россия и Саудовская Аравия борются за долю на рынке. Американский президент при этом отметил, что США вмешаются в ситуацию в "нужное время". По его словам, Соединенные Штаты пытаются найти баланс между выгодой от низких цен на черное золото и защитой своей нефтяной промышленности.

"Что касается заявлений президента Трампа, мы обратили на них внимание, мы понимаем. Действительно, многие компании сейчас страдают из-за низких цен на нефть. Мы знаем, что и огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии из-за этих цен. Я имею в виду тех, кто добывает сланцевую нефть. Там серьезный кризис, мы тоже это понимаем", – сказал Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Цены на нефть снижаются на фоне распространения COVID-19.

ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки либо приемлемого для всех сторон формата ее функционирования. В результате с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Песков рассказал, почему Путин не сдает тест на COVID-19.