В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Кремль.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.