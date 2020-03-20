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Новости » Политика » В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Кремль.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учетом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 03:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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