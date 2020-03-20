В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 18 февраля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.

"За 19 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также вооружения БМП по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Березовское и Фрунзе. В результате обстрела поврежден один дом в Голубовском.

Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.