В Минпромторге отметили спад спроса на продукты в некоторых регионах России

Минпромторг сообщил о спаде спроса на продукты в ряде регионов, однако в некоторых областях сохраняется повышенный интерес к товарам длительного хранения. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера утром целый ряд регионов сообщил о том, что пошел спад спроса на товарные запасы в продуктовых магазинах», — рассказали в Минпромторге. Речь идет о Ростовской, Ярославской, Брянской, Белгородской, Новосибирской областей, а также о Кузбассе.

Однако в некоторых регионах по-прежнему остается повышенный интерес к продуктам длительного хранения, в частности, в Алтайском крае, а также Свердловской и Оренбургской областях.

Отмечается, что цены на продукты держатся стабильными — ситуацию на потребительском рынке мониторят постоянно.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров. По ее словам, ситуация на потребительском рынке страны стабильна.