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Новости » Россия » В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса

В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса

В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавирусаФото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

В Москве за сутки зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

Известно, что заразившиеся посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их госпитализировали, они находятся в инфекционных боксах. Устанавливаются лица, с которыми они контактировали.

Всего в девяти регионах России коронавирус обнаружили еще у 54 человек — таким образом число зараженных россиян увеличилось до 253. В Москве зарегистрирован 131 случай коронавируса, в Московской области — 8, в Санкт-Петербурге — 14.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что российские ученые разработали шесть препаратов от нового коронавируса. Он выразил надежду на то, что в скором времени их эффективность будет подтверждена. По его словам, сегодня главная цель — не допустить массового распространения инфекции.

На территории России в связи с пандемией коронавируса действует режим повышенной готовности. Так, в Москве на три недели были закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.


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Добавлено: 20 мар 2020 в 18:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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